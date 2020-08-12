بوتين يؤكد لماكرون ضرورة تسوية مشاكل لبنان دون تدخل خارجي

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تصدرت أجندتها مستجدات الوضع في لبنان.

وذكر الكرملين في بيان أن الرئيسين استعرضا الإجراءات التي تتخذها موسكو وباريس في سبيل تقديم دعم إنساني للشعب اللبناني، في ظل الانفجار المدمر الذي هز مرفأ العاصمة بيروت.

وأطلع ماكرون بحسب البيان نظيره الروسي، على انطباعاته بشأن زيارته الأخيرة إلى بيروت، ونتائج مؤتمر المانحين الافتراضي الذي نظمته فرنسا الأحد الماضي.

من جانبه أكد بوتين على موقف روسيا الداعم لوحدة لبنان وسيادته، مشددا على ضرورة تسوية جميع المسائل الخلافية فيه من قبل اللبنانيين أنفسهم، على أساس حوار بناء ودون أي تدخل خارجي.

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