السيسي: توقيع الاتفاق البحري يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار شرق المتوسط

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، أن توقيع اتفاق الحدود البحرية بين البلدين يمثل نموذجا لترسيخ الأسس والقواعد الصحيحة لعملية التعيين، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة شرق.

ووفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية فقد جرى اتصال هاتفي بين الجانبين تم خلاله تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، حيث تم التوافق بشأن ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد، آخذا في الاعتبار اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين.

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