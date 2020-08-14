خبراء حقوقيون يطالبون بتحقيق سريع ونزيه في انفجار مرفأ بيروت

قال خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة إن الانفجار الهائل المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت، يتطلب تحقيقا سريعا وشفافا لتوضيح المسؤوليات المتعلقة بالانفجار، وتأكيد الالتزامات الدولية إزاء حقوق الإنسان.

وأعرب الخبراء في بيان أمس عن القلق إزاء مستوى اللامسؤولية والإفلات من العقاب الذي يحيط بالدمار الذي لحق بالبشر والبيئة، مبدين تأييدهم لإجراء تحقيق سريع ونزيه ومستقل على أساس مبادئ حقوق الإنسان، للنظر في جميع الادعاءات والمخاوف والاحتياجات فيما يتعلق بالانفجار، وكذلك الإخفاقات الأساسية فيمل يتعلق بحقوق الإنسان.

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