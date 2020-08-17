عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية الاحتلال

القدس 17 أغسطس(وال) اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين يوم أمس الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن 73 مستوطنا, و30 طالبا يهوديا، اقتحموا باحات المسجد الأقصى, من جهة باب المغاربة, ونفذوا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحات الأقصى.

وكانت وزارة الأوقاف الفلسطينية، قد كشفت في تقرير لها عن تنفيذ سلطات الاحتلال خلال شهري يونيو, ويوليو الماضيين 47 اقتحاما للمسجد الأقصى, وإبعاد عشرات الشخصيات, إضافة إلى الاعتقالات المتكررة للمرابطين والمصلين، كما نشر بموقع وكالة الأنباء اليمنية(سبأ).(وال-القدس)س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال