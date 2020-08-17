سقوط صاروخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء ببغداد دون وقوع خسائر

بغداد 17 أغسطس (وال) صرحت خلية الإعلام الأمني في بيان إن صاروخ كاتيوشا سقط يوم أمس الأحد, داخل المنطقة الخضراء التي تضم المباني الحكومية والبعثات الأجنبية في العاصمة العراقية بغداد, دون وقوع خسائر تذكر, وذلك حسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.

وأضافت ”تبين أن انطلاقه كان من شارع الضلال قرب مرآب النهضة,كما عثرت القوات الأمنية على قاعدة صواريخ, كما فككت صاروخين اثنين كانا معدان للانطلاق في المكان ذاته“.

ويعد هذا الهجوم هو التاسع خلال أسبوع على الأقل, الذي يستهدف المصالح الأمريكية فيما يبدو, بحسب إحصاء رويترز استنادا إلى تصريحات رسمية ومصادر أمنية (وال-بغداد) س خ.

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