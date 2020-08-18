إدانة المتهم الرئيسي في قضية اغتيال الحريري من قبل المحكمة الخاصة بلبنان

أمستردام 18 أغسطس 2020 (وال) – أدان قضاة المحكمة الخاصة بلبنان اليوم الثلاثاء، المتهم الرئيسي في تفجير عام 2005 الذي أودى بحياة رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، حسب ما ذكرته وكالة رويترز الإخبارية.

وقال القاضي ديفيد ري وهو يتلو ملخصا للحكم الذي جاء في 2600 صفحة، إن سليم جميل عياش أدين بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتصل بقتل الحريري و21 آخرين.

يذكر أن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري كان قد أغتيل مع 21 شخصًا، في الرابع من فبراير عام 2005، عندما انفجر ما يعادل 1000 كيلوغرام من مادة التي إن تي، أثناء مرور موكبه بالقرب من فندق سان جورج في بيروت، وكان من بين القتلى العديد من حراس الحريري وواحد من اصدقائه، بالإضافة إلى وزير الاقتصاد اللبناني الاسبق باسل فليحان. ( وال أمستردام) س خ.

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