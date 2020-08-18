الأمم المتحدة: نواصل إجراء تقييم الاحتياجات في لبنان وتقديم المساعدة الطارئة

قالت الأمم المتحدة إن انفجار بيروت ألحق أضرارا بنحو 40 ألف مبنى، تضرر منها 3 آلاف مبنى سكني بشدة، فضلا عن إصابة ما لا يقل عن 2000 طبيب أو تدمير عياداتهم.

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة في المؤتمر الصحفي اليومي، أن المنظمة الدولية تواصل مع شركائها إجراء تقييمات للاحتياجات، وتقديم المساعدة الطارئة لمن هم في أمس الحاجة، مشيرا إلى أن الانفجارات المدمرة التي هزت مرفأ بيروت في الـ4 من أغسطس الجاري خلفت 178 قتيلا، وأكثر من 6 آلاف و500 جريح، إضافة إلى تشريد الآلاف.

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