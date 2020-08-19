زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب إندونيسيا

جاكرتا 19 أغسطس 2020 (وال) ضرب زلزال بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر, في ساعة مبكرة من صباح اليوم, قبالة سواحل جزيرة سومطرة في إندونيسيا.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ” إن مركز الزلزال كان على عمق حوالي 10 كيلو مترات”.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا, إن السكان شعروا بالزلزال في مدن المنطقة بما في ذلك بنجكول، الأقرب إلى مركز الزلزال، وبادنج, لافتة إلى أنه لم ترد حتى الآن تقارير عن حدوث أضرار, أوسقوط ضحايا, كما لم تطلق السلطات الإندونيسية تحذيرا بشأن إمكانية حدوث موجات تسونامي، عقب الزلزال.

يشار أن أندونيسيا من المناطق الأكثر نشاطا بالزلازل على الأرض، وتشكل جزءا من ما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادئ.

وتقع في هذه المنطقة من العالم الطبقات الأرضية الأكثر نشاطا، والتي يتحرك بعضها بسرعة 7 سم سنويا.

وكانت قد تعرضت عام 2018، إلى زلزال, بقوة 7.5 درجة, وتسونامي لاحقا في جزيرة سولاويزي، مخلفا أكثر من 4300 شخص بين قتيل ومفقود.

كما تعرضت في عام 2004، قبالة الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية، إلى زلزال يعد الأقوى في العالم خلال السنوات الخمسين الأخيرة, حيث بلغت قوته 9.1 درجة، والذي نجم عنه موجة تسونامي أودى بحياة مئات الآلاف من الأشخاص في 12 بلدا مطلا على المحيط الهندي.( وال جاكرتا) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال