الصحة المصرية تعلن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا في مستشفيات العزل إلى 63.6%، بعد تعافي 61 ألفا و562 مصابا حتى الآن.

وأوضح بيان لوزارة الصحة نقلته صحيفة اليوم السابع، أنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام بعد الإصابة يعد مؤشرا على تعافي المريض من الفيروس، مشيرا إلى أن إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها في مصر حتى يوم الثلاثاء هو 96 ألفا و753 حالة، تعافى ثلثاها تقريبا، إلى جانب 5 آلاف و184 حالة وفاة.

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