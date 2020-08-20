تواصل الاستعدادات لاستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية بجنيف

في إحاطة افتراضية أمام مجلس الأمن أمس حث المبعوث الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، جميع أعضاء اللجنة الدستورية على الحضور إلى جنيف، مستعدين للمشاركة بجدية في الاجتماعات التي ستنطلق الإثنين القادم،

وذلك على أساس جدول الأعمال الذي وافق عليه الرئيسان المشاركان ودون أي شروط مسبقة، حسبما نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وقال بيدرسون إن هذا أول اتفاق سياسي بين الأطراف للبدء في تنفيذ جانب رئيسي من قرار مجلس الأمن ألفين ومئتين وأربعة وخمسين، والذي دعا إلى وضع جدول زمني وعملي لصياغة دستور جديد.

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