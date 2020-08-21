قمة ثلاثية أردنية عراقية مصرية الأسبوع المقبل

عمان 21 8 2020 (وال)- يعقد خلال الأسبوع المقبل في العاصمة الأردنية عمان, قمة ثلاثية بين الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وتركز القمة، التي تعقد للمرة الثالثة، على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن ومصر والعراق، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية.

يشار إلى أن القمة الثلاثية الأولى عقدت في القاهرة في مارس 2019، تبعتها قمة ثلاثية عقدت في نيويورك في سبتمبر من العام الماضي( وال عمان) س خ.

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