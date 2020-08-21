غرق قارب يحمل 80 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

نيويورك 21 أغسطس 2020 (وال) دعت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة إلى تكثيف عمليات البحث والإنقاذ في وسط البحر المتوسط، في أعقاب حادثة الغرق المأساوية لقارب يقل مهاجرين ولاجئين، مما أودى بحياة 45 منهم، بينهم خمسة أطفال, بحسب نشر بموقع منظمة الأمم المتحدة.

وكان القارب،الذي يقل أكثر من 80 شخصا، قد غرق في 17 أغسطس، بعد انفجار محرّكه قبالة ساحل زوارة في غرب ليبيا, وأنقذ الصيادون المحليون حوالي 37 ناجيا، وقد تم احتجازهم بعد الإنزال.

وتسجل هذه المأساة أكبر حادثة غرق لسفينة قبالة السواحل الليبية هذا العام، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة, هذا العام، ولقي أكثر من 300 مهاجر ولاجئ مصرعهم أثناء محاولتهم عبور البحر من ليبيا إلى أوروبا، لكن العدد الفعلي للقتلى قد يكون أعلى من ذلك بكثير.(وال نيويورك) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال