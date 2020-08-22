رئيس اللجنة الطبية الاستشارية يبحث مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا الوضع الوبائي في البلاد

بنغازي 22 أغسطس 2020 (وال)- عقــد رئيس اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء “كورونا” الدكتور فتحية العريبي، اجتماعًا مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا السيدة اليزابيث هوف.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد يوم أمس الأول بمقر اللجنة بمركز بنغازي الطبي، بحضور نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية الدكتور أحمد الحاسي، بحث الاحتياجات الخاصة بالمستشفيات لمكافحة covid-19.

واطلعت السيدة اليزابيث هوف على النواقص المستعجلة، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة توفيرها خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشادت السيدة اليزابيث هوف بعمل اللجنة الطبية الاستشارية رغم الظروف الصعبة، واستمرارية الاجتماعات مع اللجنة الطبية؛ خطوة بخطوة عبر الوسائل المتاحة لمتابعة آخر المستجدات، وكيفية إيصال المعدات المطلوبة في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى مد اللجنة الطبية الاستشارية، بـ “20” جهاز تنفس اصطناعي بأسرع وقت، إلى جانب احتياجات المعامل الخاصة بمكافحة فيروس “كورونا”.

وأكدت السيدة اليزابيث هوف على توريد التطعيمات الأساسية إلى ليبيا، والتي تتضمن علاج الدرن، وعلاج العوز المناعي. (وال- بنغازي) ر ت

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