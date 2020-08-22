مقتل “8” في تحطم طائرة بعد إقلاعها من مطار جوبا بجنوب السودان

جوبا 22 أغسطس 2020 (وال)- تحطّمت صباح اليوم السبت، طائرة شحن تابعة لشركة محلية في جوبا عاصمة جنوب السودان، مما أسفر عن مقتل “4” من أصل الركاب الـ “5”، بالإضافة إلى أفراد الطاقم الثلاثة.

وقال وزير النقل والطرق في جنوب السودان مادوت بيار يول، إن الطائرة تحطمت بعد إقلاعها على مسافة حوالي 7 كيلومترات غرب المطار الدولي في ضواحي كاميرو بالعاصمة جوبا.

وأضاف مادوت بيار يول – لوكالة فرانس برس: “كان في الطائرة 8 أشخاص، 3 من أفراد الطاقم و5 ركاب، نجت منهم امرأة واحدة وهي بصحة جيدة”.

وتابع مادوت بيار يول: “قضى الركاب الأربعة (الآخرون)، وأفراد الطاقم الثلاثة”، مضيفًا: “كان أفراد الطاقم من الجنسية الروسية، والمسافرون من جنوب السودان”.

وأشار مادوت بيار يول إلى أن الطائرة هي تابعة لشركة “ساوث ويست أفييشن” المحلية والمستأجرة من مصرف “أوبورتيونيتي بنك”، كانت تنقل أموالا إلى منطقة واو في شمال غرب البلاد. (وال- جوبا) ر ت

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