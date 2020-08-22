الرياض: عودة الموظفين لأعمالهم بنهاية شهر أغسطس

الرياض 22 أغسطس 2020 (وال)- أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية اليوم السبت، تعميمًا ينص بعودة جميع موظفي القطاع العام إلى أعمالهم بداية من 30 أغسطس الجاري.

وطالبت الوزارة – بحسب وكالة الأنباء السعودية – الموظفين العائدين؛ الالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بـفيروس كورونا الجديد في مقرات العمل.

كما تطالب الوزارة – وفقًا للتعميم – بأنه لا يزيد نسبة العاملين عن بُعد في المؤسسات الحكومية على 25 في المائة، و”أن تتيح لهم الجهات الحكومية أداء مهامهم”، والتشديد على استمرار تعليق العمل بالبصمة، والسماح للموظفين بالمداومة وفق نظام “الحضور المرن”.

وأشار التعميم إلى ضرورة استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، أي أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن في العمل عن بعد.

وبذلك تخفف السعودية أكثر من قيود الحركة التي فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

والجدير بالذكر، أن السعودية سجلت 306.370 حالة إصابة بفيروس كورونا في المجمل، من بينها 3.619 حالة وفاة. (وال- الرياض) ر ت

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