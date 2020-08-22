الصحة العراقية: 200 ألف إصابة بفيروس “كورونا” حتى الآن

بغداد 22 أغسطس 2020 (وال)- أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم السبت، تسجيل “3965” إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد خلال الـ 24 الأخيرة.

ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات المسجلة إلى أكثر من 200 ألف، في ظل تدهور المنظومة الصحية للبلاد، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت وزارة الصحة – في بيان – إنه تم تسجيل 201.050 إصابة بفيروس “كورونا” المستجد في عموم العراق، مشيرة إلى شفاء “143.393” من المصابين فيما توفي “6353” شخصًا منهم.

وأضافت الوزارة أن عدد الإصابات اليومية بلغ نحو “4000” على مدى أكثر من أسبوع، لكن السلطات تجنّبت إعادة فرض تدابير الإغلاق التي تم رفعها مطلع الصيف.

وعلى الرغم من ذلك، بدأت مدينة كربلاء “جنوب بغداد” الجمعة، إحياء مراسم شهر محرم، التي يتخللها تنظيم مواكب ومسيرات حاشدة، ما يُثير المخاوف من تفشي الوباء، ويُشكل عبئًا إضافيًا على نظام الرعاية الصحية في العراق، الذي يُعاني منذ عقود من نقص في عدد الأطباء والأدوية وأسرّة المستشفيات. (وال- بغداد) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال