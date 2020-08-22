بيع نظارات ماهاتما غاندي “الشهيرة” مقابل 260 ألف جنيه إسترليني

لندن 22 أغسطس 2020 (وال)- بيعت نظارات مستديرة كان يضعها ماهاتما غاندي “رمز الكفاح” من أجل استقلال الهند، في مزاد ببريطانيا مقابل مبلغ ضخم.

وبحسب ما أشارت دار “إيست بريستول” للمزادات – عبر حسابها على أنست غرام – تضمن تسجيلا مصورًا عن المزاد الذي أقيم مساء الجمعة : “شاهدوا لحظة بيع نظارات غاندي مقابل 260 ألف جنيه إسترليني “340 ألف دولار”.

وأضافت دار “إيست بريستول” للمزادات: “لقد وجدناها قبل فترة لا تتعدى 4 أسابيع في علبة البريد التابعة لنا، وقد وضعها رجل كان عمّه قد حصل عليها من غاندي شخصيًا، إنها نتيجة رائعة لقطعة رائعة”.

وكان السعر التقديري لهذه النظارات الدائرية المطلية بالذهب يُراوح بين 10 آلاف جنيه إسترليني، و15 ألفًا “13 ألف دولار و20 ألفًا”. (وال- لندن) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال