السعودية: عودة جميع موظفي القطاع العام لأعمالهم نهاية أغسطس

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية اليوم السبت، تعميما ينص على عودة جميع موظفي القطاع العام إلى أعمالهم بدءا من الأحد الموافق للـ30 من أغسطس الجاري.

وطالبت الوزارة الموظفين العائدين بالالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا في مقرات العمل، بحسب ما ذكرت الوزارة على موقعها على الإنترنت.

ووفقا للتعميم الوزاري، يجب ألا تزيد نسبة العاملين عن بعد في المؤسسات الحكومية عن 25%، وأن تتيح لهم الجهات الحكومية أداء مهامهم، وشدد التعميم على استمرار تعليق العمل بالبصمة، والسماح للموظفين بالمداومة وفق نظام الحضور المرن.

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