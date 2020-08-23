الجامعة العربية تعقد دورة عادية الشهر القادم رغم طلب الفلسطينيين عقد اجتماع طارىء

رام الله -الضفة الغربية- 23 أغسطس 2020(وال) – قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يوم أمس السبت, إن الجامعة العربية ستعقد اجتماعا عاديا في التاسع من الشهر القادم على المستوى الوزاري, مما يعني أنه لن يكون هناك اجتماع طارئ بناء على طلب القيادة الفلسطينية, لبحث الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي, حسب ما نشرته وكالة رويترز الإخبارية.

كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن أبو الغيط قوله للرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اتصال هاتفي بينهما ”الاجتماع الوزاري العربي المقبل في دورته العادية الذي سيعقد في التاسع من سبتمبر سيكون برئاسة دولة فلسطين“.

وكانت القيادة الفلسطينية قد طالبت الأسبوع الماضي، بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق إماراتي إسرائيلي, برعاية أمريكية لتطبيع العلاقات بين البلدين، بعقد اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية لبحث هذا الاتفاق.

وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية, يوم أمس السبت لرويترز ”الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي كان يستوجب عقد اجتماع طارئ, بدل تأجيله لاجتماع عادي“.

وأضاف ”فلسطين سوف تترأس الاجتماع العادي, وسيكون على رأس جدول أعماله الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي, وخروج الإمارات عن الإجماع العربي ومبادرة السلام العربية“.

وقال أبو الغيط في بيان نشر على الصفحة الرسمية لجامعة الدول العربية ”إن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال محل إجماعٍ عربي، وإن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو الغاية الأكيدة التي تصبو اليها, وتسعي لأجلها كافة الدول العربية دون استثناء“.

وأضاف ”أنه استخلص، من جملة اتصالات عربية أجراها خلال الايام الماضية، أن خطة السلام التي تضمنتها مبادرة السلام العربية المعتمدة في ٢٠٠٢، وتقوم علي مفاهيم متفق عليها عربياً، لا تزال هي الخطة الأساس التي تستند إليها الرؤية العربية والفلسطينية لتحقيق السلام العربي الاسرائيلي“.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عباس شكر أبو الغيط خلال الاتصال الهاتفي بينهما ”على جهوده لتحقيق الإجماع العربي“.(وال رام الله-الضفة الغربية) س خ.

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