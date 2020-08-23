المسمارى : مبادرة السراج تضليل للرأى العام .. وميليشياته اقتحمت الأصابعة أمس

بنغازي 23 أغسطس 2020 (وال) – وصف اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الأحد، مبادرة فائر السراج رئيس حكومة الوفاق غير الدستورية، بأنها تضليل للرأى العام المحلى والدولى، وتغطية لنواياهم الحقيقية للوضع فى ليبيا، مشيرا إلى أن ميليشيات السراج اقتحمت بالأمس الأصابعة وغريان واعتقلت عشرات المواطنين.

وقال المسمارى فى مؤتمر صحفى، اليوم الأحد إن “مبادرة السراج لا تمثل شيء إلا أنها ذر للرماد فى العيون، وتضليل للرأى العام المحلى والدولى، وتغطية على نواياهم الحقيقية للوضع فى ليبيا، وخاصة بعد اجتماع وزراء الحرب لقطر وتركيا وما يعرف بوزارة الدفاع في حكومة السراج، واتخذوا قرار الحرب وانطلاق العمليات العسكرية لكن يحتاجوا إلى غطاء سياسيى لتمرير هذه الحرب”.

وأضاف أن “القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية صمتت حتى حددت الاتجاهات والنوايا الحقيقية للعدو، فقد رصدنا خلال ثلاث أيام تحركات مشبوهة وتجمعات وانتقال وحدات من منطقة إلى منطقة”.

وتابع المسمارى “خلال الـ24 ساعة الماضية، تم رصد فرقاطتين تركيتين، وثلاث سفن حربية من نوع كورفيد تركية، تتقدم نحو سواحل مدينة سرت متخذة الوضع القتالى والهجومى، ورصدنا تحشيد كبير جدا للميشليات فى الهيشة والقداحية وزمزم ومئات العربات المسلحة، ونقل الذخائر والمعدات الثقيلة نحو هذا الخط من المعسكرات فى مصراتة لاستهداف قواتنا فى مدينة سرت”.

وأردف “رصدنا تحشد آخر لمئات العربات دخلوا الأصابعة إلى غريان وتقدموا إلى القريات، بعد اتجاه مزدة فى عملية استفزازية أخرى لهذه المنطقة، وهناك أرتال تدخل من جبال تيبيستى فى شمال تشاد نحو قطرون من قطرون نحو مرزق وهى قوات أخرى ومرتزقة تابعون للسراج”.

وتساءل المسمارى “هل السراج يريد وقف إطلاق النار والسلام؟! وبالأمس تم اقتحام منازل مواطنين فى الأصابعة وغريان، بتهمة انتماء هؤلاء المواطنين للجيش الوطنى الليبى، واعتقال العشرات منهم ونقلهم إلى مدن أخرى لتعذيبهم وقد يتم تصفيتهم فى هذه السجون”.

وشدد المسمارى على أن القوات المسلحة الليبية، سوف تواجه أى عمل عدائى بالقوة الضاربة، موضحا أن القوات المسلحة فى وضع قتال، وجاهزة للتعامل مع العدو إذا فكر فى التقدم نحو سرت.(وال – بنغازي)

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