ليبيا نيوز

الأمم المتحدة تؤكد 2.6 مليون مشرد فى الصومال بسبب كورونا والفيضانات

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

مقديشو 23 أغسطس 2020 (وال) -أكد الممثل الخاص للأمين العام للصومال، جيمس سوان، أن لوباء كوفيد-19 تأثير سلبي شديد على الاقتصاد في الصومال، مثل بقية دول العالم، حيث تتوقع الحكومة انخفاضًا بنسبة 11 % في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وأضاف سوان أن الأمم المتحدة تعمل على تعزيز استجابة الحكومة الصومالية، وأعادت وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها توجيه أنشطتها لإعطاء الأولوية للوباء، لافتًا النظر إلى أنه حتى قبل ظهور الفيروس، هناك أكثر من 5 ملايين صومالي كانوا بالفعل بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وان هناك 2.6 مليون شخص في البلاد مشردون داخليًا، ويتأثر مليون الآن بالفيضانات, حسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)..
وأفاد أن البلاد تتعامل كذلك مع أسوأ انتشار للجراد الصحراوي منذ 25 عامًا، وأن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد الطريقة التي ستمضي بها الصومال في الانتخابات المقررة، مضيفًا أن الأمم المتحدة ستواصل دعم البلاد في هذه العملية (وال مقديشو) س خ.

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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