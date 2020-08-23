محافظة القاهرة تعلن فتح الحدائق أمام الجمهور وتطبيق إجراءات مواجهة فيروس كورونا

القاهرة 23 أغسطس 2020 (وال) -أعلنت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، فتح حدائقها المتميزة، غدا الاثنين أمام زوارها، مع تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا، وعدم استقبال أكثر من 50% من الطاقة الاستيعابية للحدائق، وإلزام جميع الزوار بارتداء الكمامات, كا نشر بموقع اليوم السابع.

وأكدت أن هناك عدة ضوابط وإجراءات لدخول الحدائق ذات الأسوار، وهى الالتزام بإجراءات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا، مع العمل على استمرار أعمال التعقيم والتظهير بالإضافة إلى الكشف على المترددين على الحدائق من خلال كواشف الحرارة لقياس درجات الحرارة.

واستغلت محاظة القاهرة فترة غلق الحدائق بسبب جائحة كورونا، في صيانة الحدائق بالكامل وإعادة تجديدها مرة أخرى لتعود جديدة مرة أخرى وتظهر بشكل جمالى أمام الجمهور بعد إعادة فتحها، وتمتلك محافظة القاهرة ما يقرب من 300 حديقة، منها 60 حديقة “30 حديقة متميزة تابعة لهيئة النظافة والتجميل، و30 حديقة تابعة لمشروع الحدائق المتخصصة” وباقى الحدائق عامة منتشرة فى الشوارع والميادين وعلى كورنيش النيل بدون أسوار.

وعلى الرغم من غلق الحدائق في القاهرة الفترة الماضية إلا أن أعمال الصيانة لم تتوقف وكذلك مشروعات التطوير القائمة في بعضها قائمة أيضا، وكانت لجأت الحدائق العام الماضى إلى رفع قيمة تذاكر الدخول لتعويض الخسائر وتحسين جودة الخدمة المقدمة للجمهور، بالإضافة إلى تغطية النفقات.

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