808 آلاف وفاة وأكثر من 23.4 مليون إصابة بفايروس كورونا في العالم

نيويورك 24 أغسطس 2020 ( وال ) – تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا عالمياً 23.4 مليون صباح اليوم، الاثنين.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تجاوز إجمالي الإصابات 23 مليونا و420 ألف حالة.

كما تجاوز عدد المتعافين 15.1 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 808 آلاف.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، ثم البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا وبيرو والمكسيك وكولومبيا وتشيلي وإسبانيا والأرجنتين والمملكة المتحدة.

ومن حيث أعداد الوفيات، تتصدر الولايات المتحدة دول العالم، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا. وهناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات. (وال – نيويورك)

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