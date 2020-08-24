القبض على إرهابيين بمحافظة نينوى العراقية

بغداد 24 أغسطس 2020 (وال) -أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم الإثنين, إلقاء القبض على 5 من إرهابيي تنظيم “داعش” في محافظة نينوي شمالي البلاد.

وذكرت الوكالة ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أن الإرهابيين اعترفوا، خلال التحقيقات الأولية، بانتمائهم لتنظيم داعش, ومشاركتهم في عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين.

وأضافت أنه عثر على وكرين تابعين للتنظيم في “جزيرة البعاج”، لافتة إلى أنه جرى هدم الوكرين من قبل الجهد الهندسي.(وال بغداد) س خ.

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