 المملكة المغربية ترفض أي تطبيع مع الكيان الصهيوني 

الرباط 24-8-2020 (وال)- أكد رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، رفض بلاده أي تطبيع للعلاقات مع إسرائيل.

وقال العثماني، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الوطني الـ16 لشبيبة حزب “العدالة والتنمية”، بحسب ما نشرته وكالة رويترز الإخبارية، إن المغرب يرفض أي تطبيع مع دولة الاحتلال, لأن ذلك يعزز موقفه في مواصلة انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف: موقف المغرب ملكا وحكومة وشعبا, هو الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك, ورفض أي عملية تهويد أو التفاف على حقوق الفلسطينيين والمقدسيين, وعروبة وإسلامية المسجد الأقصى والقدس الشريف.

وتابع: “هذه خطوط حمراء بالنسبة للمغرب ملكا وحكومة وشعبا, وهذا يستتبع رفض كل التنازلات التي تتم في هذا المجال، ونرفض أيضا كل عملية تطبيع مع الكيان الصهيوني”.

وقال رئيس الحكومة المغربية إن “كل عملية تطبيع مع الكيان الصهيوني, هي دفع له وتحفيز كي يزيد في انتهاكه لحقوق الشعب الفلسطيني والإلتفاف على هذه الحقوق, التي تعتبر الأمة الإسلامية كلها معنية بها وبالدفاع عنها”.(وال الرباط) س خ.

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