الشؤون الخارجية بالنواب تؤكد أهمية دور المجتمع الدولي في تحقيق الاستقرار وإيقاف التدخلات الخارجية

طبرق 24 أغسطس 2020 (وال)- أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أهمية دور المجتمع الدولي؛ في تحقيق الاستقرار وإيقاف التدخلات الخارجية في ليبيا.

وقال النائب يوسف العقوري، إن مجلس النواب؛ ملتزم بالعمل مع دول الجوار والدول المعنية بالملف الليبي، من أجل عودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.

وأضاف السيد يوسف العقوري أن مجلس النواب يدعم بعثة الأمم المتحدة في أداء مهامها على جميع المسارات لدعم عودة الاستقرار إلى البلاد.

وأشار السيد يوسف العقوري إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار، يُعد فرصة لاستئناف الحوار السياسي، وفتح ملف العدالة الانتقالية والمصالحة والتوزيع العادل لثروات البلاد.

وشدد العقوري على أهمية الجهود الدولية لدعم مجلس النواب، من أجل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة المؤسسات والقانون، وحل المجموعات المسلحة وصولا إلى تنظيم الانتخابات التي سيختار فيها الشعب الليبي من يحكمه. (وال- طبرق) ف م/ ر ت

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