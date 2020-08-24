بومبيو في زيارة الخرطوم لبحث رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب والعلاقات مع إسرائيل

الخرطوم 24 أغسطس 2020 (وال)- ذكرت وسائل إعلام سودانية رسمية اليوم الإثنين، إن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو سيزور غدًا الثلاثاء الخرطوم.

وأضافت أن الوزير بومبيو سيبحث خلال زيارته؛ ملف العلاقات بين السودان وإسرائيل، إلى جانب موضوعات أخرى بينها رفع اسم السودان ما قائمة الإرهاب.

وقالت وكالة السودان للأنباء (سونا): “يصل البلاد غدًا الثلاثاء، وزير الخارجية الأميريكي مايك بومبيو في زيارة رسمية للبلاد، يجري خلالها مباحثات مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك”.

وأضافت الوكالة: “علمت وكالة السودان للأنباء؛ أن المباحثات تتعلق بدعم أميركا للانتقال الديمقراطي في السودان، وموضوع العلاقات مع إسرائيل”.

وأشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن تُناقش المباحثات؛ تسريع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بجانب دعم واشنطن للسلام في السودان.

والزيارة هي الأولى لوزير خارجية أميركي إلى السودان منذ عام 2004، وتأتي في وقت تشهد تطورًا ملحوظًا في العلاقات بين الخرطوم وواشنطن، بعد تشكيل الحكومة المدنية في السودان عقب الإطاحة بحكم الرئيس السابق عمر البشير. (وال- الخرطوم) ر ت

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