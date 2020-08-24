تعليق جلسات اللجنة الدستورية السورية عقب إصابة “3” أعضاء بفيروس “كورونا”

نيويورك 24 أغسطس 2020 (وال)- أعلنت الأمم المتحدة اليوم الإثنين، إصابة “3” أعضاء من اللجنة الدستورية السورية بفيروس “كورونا” المستجد.

وقالت الأمم المتحدة – في بيان – إنه تم تعليق الجلسات التي افتتحت جلستها الأولى منذ 9 أشهر في جنيف، بعد ثبوت إصابة “3” من أعضائها بالفيروس.

وأضاف – البيان – أنه “بعد الاجتماع الأول البناء، جرى تعليق الدورة الثالثة للجنة الدستورية، وسيصدر مكتب المبعوث الخاص إعلانًا آخر في الوقت المناسب”، مضيفًا أنه تم إبلاغ السلطات السويسرية.

ولم يُحدد مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسن، أي ثلاثة من أصل 45 عضوا؛ فيما تسمى بالهيأة الصغيرة للجنة الدستورية أصيبوا بفيروس كورونا، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وكانت الحكومة السورية قد اختارت ثلث المرشحين، وانتقت المعارضة الثلث الثاني، واختير الثلث الأخير من المجتمع المدني. (وال- نيويورك) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال