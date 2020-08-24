فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا

القبة 24 أغسطس 2020 (وال) – التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة، بمدير مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا السيدة اليزابيث هوف بحضور وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب.

وأطلع فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب السيد عبدالله بليحق خلال اللقاء على الأوضاع الصحية وتطورات الوضع الوبائي في في كافة المدن الليبية وسير عمل مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا وما تقدمه المنظمة لدعم القطاع الصحي خاصةً فيما يتعلق بالتصدي لوباء ” كورونا ” والصعوبات والمشاكل التي تواجه مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا.

ووجه فخامة رئيس مجلس النواب عدد من المؤسسات في الدولة لتسهيل الإجراءات ليصل هذا الدعم من أجهزة أو معدات تقنية أو أدوية وغيرها في أسرع وقت ممكن.(وال- القبة)

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