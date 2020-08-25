مصر تُرسل مساعدات إلى لبنان لمواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت

القاهرة 24 أغسطس 2020 (وال)- أرسلت الحكومة المصرية الثلاثاء، طائرتا نقل عسكرية إلى لبنان, محملة بمساعدات للشعب اللبناني لمواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت.

هذا وتعتبر هذه الرحلة هي التاسعة ضمن الجسر الجوي المصري، لتقديم الدعم للشعب اللبناني.

وقال المتحدث العسكري المصري عميد أركان حرب تامر الرفاعي – في بيان: “إن الطائرتين حملتا كميات كبيرة من المساعدات الغذائية, أعدت بمشاركة بنك الطعام المصري، لتقديم الدعم للشعب اللبناني حتى يتجاوز المحنة الحالية عقب انفجار مرفأ بيروت”. (وال – القاهرة) س خ

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