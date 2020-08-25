اختتام المباحثات السودانية الإثيوبية في الخرطوم

الخرطوم 25 أغسطس 2020 (وال) -اختتمت المباحثات السودانية الإثيوبية التي جرت فعالياتها في الخرطوم اليوم, بحضور رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك, ونظيره الإثيوبي آبي أحمد.

وجدد الوفد الإثيوبي دعمه لمطالب السودان المشروعة, في إزالة اسمه من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب, وإعفائه من ديونه.

وحول موضوع سد النهضة الإثيوبي, شدد الجانبان على بذل كل جهد ممكن للوصول لنهاية ناجحة للمفاوضات الثلاثية الجارية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي, بما يقود لصيغة يكون الجميع رابحين معها, وتجعل من سد النهضة أداة للتكامل الإقليمي بين الدول المشاطئة.

كما عبر الجانبان التزامهما بالوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي في مفاوضات سدّ النهضة ، عادين أن هذه الوساطة تجسيد لمبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية.

وأشاد الطرفان بالتقدم الذي تحقق في معالجة المسائل العالقة فيما يخص خطّ الحدود والمناطق الحدودية.( وال الخرطوم) س خ.

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