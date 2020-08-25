محمود عباس السلام لن يتحقق من خلال تطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني ودول عربية

رام الله- 25 أغسطس 2020 (وال) – قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الثلاثاء, خلال اجتماعه مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في مقر الرئاسة برام الله “إن السلام لن يتحقق من خلال تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية، وذلك في إشارة للاتفاق الإماراتي والكيان الصهيوني” , حسب ما نشرته وكالة رويترز الإخبارية.

وأضاف عباس خلال اللقاء أن السلام لن يتحقق من خلال “القفز عن الفلسطينيين نحو تطبيع العلاقات مع دول عربية، ولن يتم بصيغة وهم السلام مقابل السلام، بل أنه يتم على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ما يعني، عقد اتفاق سلام مع الفلسطينيين أولاً”.

وقال “لن يكون هناك سلام وأمن واستقرار في منطقتنا, دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا, وحصول الشعب الفلسطيني على حريته واستقلاله, في دولته ذات السيادة على حدود العام 1967”.

وأضاف “أننا على استعداد للذهاب إلى المفاوضات تحت رعاية الرباعية الدولية, وبمشاركة دول أخرى إن أمكن”, داعيا بريطانيا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال “قد حان وقت اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين، الأمر الذي سيساعد في تحقيق العدالة، ويبعث الأمل ويثبت حل الدولتين على أساس حدود العام 1967, لتعيش فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام وحسن جوار”.( وال رام الله) س خ.

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