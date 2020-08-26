جامعة أوكسفورد تعلن قرب تقديم لقاحها للجهات التنظيمية

أعلن مدير مجموعة اللقاحات في جامعة أوكسفورد، أمس، أن لقاحا تجريبيا مضادا لمرض كوفيد تسعة عشر تطوره الجامعة بالتعاون مع شركة أسترازينيكا قد يقدم للجهات التنظيمية هذا العام إذا تمكن العلماء من جمع ما يكفي من البيانات.

وقال آندرو بولارد لراديو هيئة الإذاعة البريطانية إنه من الممكن تقديم هذه البيانات للجهات التنظيمية هذا العام إذا زادت الحالات سريعا في التجارب السريرية، ومن ثم ستكون هناك عملية يمر بها من أجل إجراء تقييم كامل للبيانات.

يذكر أن لقاح أوكسفورد كان أثار آمالا مبكرة في أولى تجاربه على البشر عندما أثار استجابة مناعية، بما يسلط الضوء على مكانته كأحد اللقاحات الرائدة في السباق لإنتاج لقاح مضاد للفيروس.

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