مايك بومبيو يصل الإمارات ويلتقي طحنون بن زايد 

دبي 26 أغسطس 26 أغسطس2020 (وال) -بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو, مع نظيره الإماراتي الصراع الليبي, والتصدي لنفوذ إيران في المنطقة, وذلك خلال زيارة قصيرة للإمارات اليوم.

وجاءت الزيارة عقب اتفاق بوساطة أمريكية هذا الشهر, أصبحت بموجبه الإمارات ثالث دولة عربية توافق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع الكيان الصهيوني.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بومبيو تحدث مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بشأن دعم “عدم التصعيد والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، ووحدة الخليج، والتصدي لنفوذ إيران الخبيث في المنطقة” كما حضر الاجتماع في أبو ظبي, مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان, كما قالت وزارة الخارجية الأمريكية.

وتدعم الإمارات وروسيا ومصر قوات الجيش الوطني الليبي, بقيادة المشير خليفة حفتر, وكانت الإمارات والسعودية ومصر والبحرين, قد قطعت العلاقات مع قطر، حليفة الولايات المتحدة، في منتصف عام ,2017 بسبب اتهامات للدوحة بدعم جماعات إسلامية متشددة, وتريد واشنطن تشكيل جبهة موحدة من دول الخليج العربية في مواجهة إيران، وحاولت الوساطة لإنهاء النزاع. (وال دبي ) س خ.

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