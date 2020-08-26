الحكومة الأردنية تعلن فرض حظر كامل يوم الجمعة المقبل على عمان والزرقاء

عمان 26 أغسطس 2020 (وال) -أعلنت الحكومة الأردنية اليوم الأربعاء، عن فرض حظر شامل في العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء, والذي حدد من الساعة الحادية عشرة ليلا يوم الخميس 27 أغسطس, وسيستمر لمدة 24 ساعة, حتى الساعة الحادية عشرة ليلا يوم الجمعة 28 أغسطس, كما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على موقعها.

وصرح وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة خلال إيجاز صحفي “عقدت على مدار اليوم عدة اجتماعات حكومية, للوقوف على تطورات الحالة الوبائية، وتحديد مجموعة إجراءات للتعامل معها”, معلنا تنفيذ حظر تجوال شامل طوال يوم الجمعة 28 أغسطس في محافظتي العاصمة عمان والزرقاء فقط, وذلك في ظل استمرار تزايد حالات الإصابة بكورونا في المحافظتين, وأكد أن ساعات الحظر ستستمر كما هي في باقي محافظات المملكة.(وال عمان) س خ.

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