وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي تزور العراق

بغداد 27 أغسطس 2020 (وال) -توجهت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي اليوم إلى العراق، في زيارة، وقالت الوزارة إنها تشكل جزءا من التزام باريس المستمر بالحرب على الإرهاب ودعمها لسيادة العراق, حسب ما نشرته وكالة رويترز الإخبارية.

وأضافت الوزارة في بيان أن ”وزيرة القوات المسلحة متمسكة بحقيقة أن تنظيم الدولة الإسلامية، لا يزال يشكل تهديدا خطيرا, ويتعين علينا الاستمرار في مواجهته, كما جرى تكثيف الضربات الجوية الفرنسية على جيوب منعزلة للدولة الإسلامية خلال الشهور الماضية“.

وذكر مسؤولون بالوزارة، أن باريس قلقة بسبب عودة ظهور التنظيم, الذي يستفيد من الضبابية السياسية في العراق, والتنافس بين إيران والولايات المتحدة في المنطقة.( وال بغداد) س خ.

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