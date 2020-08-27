القضاء النيوزيلندي يحكم بالسجن مدى الحياة على سفاح مسجدي نيوزيلندا

ويلينغتون 27 أغسطس 2020 (وال) -أصدرت المحكمة العليا النيوزيلندية اليوم الخميس, حكما بالسجن مدى الحياة، دون عفو مشروط، على سفاح مسجدي نيوزيلندا، وهو المسؤول عن إطلاق النار على المصلين العام الماضي، ما تسبب في قتل 51 منهم وجرح آخرين.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء النيوزيلندية الناطقة بالإنجليزية، إن المحكمة العليا في البلاد أصدرت ولأول مرة حكما مشددا يقضي بالسجن مدى الحياة دون عفو مشروط على مرتكب المذبحة، برينتون تارانت.

واعترف الأسترالي تارانت، 29 عاما، بارتكابه عمل إرهابي خلال إطلاق النار على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، إضافة إلى 51 تهمة قتل و40 تهمة شروع في القتل.

وكان السفاح الأسترالي، قد نفذ المجزرة التي تعتبر أكثر حوادث إطلاق النار دموية في تاريخ نيوزيلندا، في منتصف مارس 2019, حينما فتح النار في بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”, على مصلين, وهم يؤدون صلاة الجمعة, وأوقع 100 شخص بين قتيل وجريح.( وال ويلينغتون) س خ.

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