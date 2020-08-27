ارتفاع عدد الوفيات في السودان بسبب السيول والفيضانات الموسمية

الخرطوم 27 أغسطس 2020 (وال) -ارتفع عدد الوَفَيات والإصابات نتيجة السيول والفيضانات, خلال موسمها السنوي , التي اجتاحت السودان إلى 86 قتيلا، وإصابة 44 آخرين.

وأكد المجلس الأعلى للدفاع المدني السوداني في تقرير نشر اليوم، عن ارتفاع كبير في أعداد المنازل التي تضررت حيث بلغ عدد المنازل التي انهارت كليًا إلى 18030 وجزئيًا 32072 فيما تضرر 140مرفقا حكوميا, و318 مخزنا ومتجرا.

أن معدل فيضان النيل ارتفع إلى أكثر من 17 مترا، في أمر غير مسبوق منذ مئة عام.

وكانت وزارة الري والموارد المائية السودانية, قد أعلنت أن معدل فيضان النيل ارتفع إلى أكثر من 17 مترا، في أمر غير مسبوق منذ مئة عام.

يشار أن مواسم السيول والفياضانات السنوية, خلفت في السنوات الماضية، مصرع العشرات، وتدمير آلاف المنازل والمرافق الخدمية في أنحاء البلاد.

وكانت السلطات السودانية, قد أعلنت في 5 أغسطس الجاري, ارتفاع ضحايا السيول الناجمة عن أمطار غزيرة إلى 10 وفيات منذ يوليو، وانهيار 3380 منزلا، بينها 1872 انهيارا كليا، و1508 أخرى انهارت جزئيا, حيث ينتهي موسم الأمطار والسيول بالسودان، في أكتوبر من كل عام.

وكانت الخرطوم وعدد من الولايات, قد تعرضت على مدار الأيام الماضية, لأمطار غزيرة، فيما ضربت سيول مناطق “شرق النيل”، شرقي العاصمة.(وال الخرطوم) س خ.

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