لودريان: لبنان تواجه خطر الانهيار التام

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم، إن لبنان يمر بأزمة سياسية واقتصادية عميقة لدرجة أن البلاد تواجه خطر الانهيار التام.

وشدد لودريان على ضرورة إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية اللازمة من أجل حصول لبنان على مساعدات دولية تمكنه من الخروج من محنته، مشيرا إلى أن لبنان يواجه خطر الزوال في حال استمرت الطبقة السياسية بالتقاعس عن مسؤولياتها.

وكانت الحكومة اللبنانية قد استقالت وسط اتهامات بالفساد والإهمال بعد انفجار الرابع من أغسطس الذي أودى بحياة نحو مئتي شخص، ودمر أحياء بأكملها في بيروت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا