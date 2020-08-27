اليونان تصدق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر

أثينا 27 أغسطس 2020(وال) -ذكرت وكالة رويترز الالإخبارية، أن البرلمان اليوناني صادق اليوم الخميس، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر، وسط تصاعد للتوتر مع تركيا بشأن موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.

وتم التصديق على الاتفاقية بتأييد أغلبية النواب في البرلمان اليوناني، وتم التوصل للاتفاق بين البلدين هذا الشهر، وصدق عليه بالفعل البرلمان المصري.

وأثار الاتفاق بين أثينا والقاهرة، غضب تركيا التي تقول إنه يتعدى على جرفها القاري، كما يتداخل هذا الاتفاق أيضا مع اتفاق غير شرعي لترسيم الحدود البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق غير الدستورية في ليبيا العام الماضي، والذي وصفته اليونان كذلك بأنه غير قانوني. (وال أثينا) س خ.

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