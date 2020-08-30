الأمم المتحدة تدعو إلى إنزال عاجل لمئات المهاجرين العالقين في المتوسط

نيو يورك 20 أغسطس 2020 (وال) -دعت الأمم المتحدة إلى إنزال عاجل لأكثر من 400 مهاجر ولاجئ, عالقين على متن ثلاث سفن تبحر منذ أسابيع في مياه المتوسط بعد إنقاذهم , حسب مانشرته روسيا اليوم على موقعها.

وقالت منظمة الهجرة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم أمس السبت في بيان مشترك إن “مجموعة تتكون من 27 مهاجرا ولاجئا بينهم امرأة حامل وأطفال, انطلقوا من الساحل الليبي، تم إنقاذهم من قبل طاقم السفينة التجارية “ميرسك إتيان” في 5 أغسطس. وهؤلاء موجودون حتى الآن على متن السفينة لمدة ثلاثة أسابيع, ويجب إيجاد حل وضمان إنزالهم في أحد الموانئ الآمنة”.

إضافة إلى ذلك يبحر قرابة 200 لاجئ ومهاجر في المتوسط ​​, على متن سفينة البحث والإنقاذ التابعة لمنظمة “لويز ميشيل” غير الحكومية.

ويوجد 200 شخص على متن سفينة تابعة لمنظمة (Sea Watch 4) غير الحكومية.

وشددت الأمم المتحدة على أن أي تأخير في إنزال المهاجرين العالقين, محفوف بعواقب وخيمة, ليس فقط عليهم بل أيضا على أفراد طواقم السفن التي أنقذتهم, مشيرة إلى أن المهاجرين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية وحماية دولية.( وال نيويورك) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال