ترشيح مصطفى أديب رئيسا لوزراء لبنان

بيروت 31 أغسطس 2020 (وال) –أفادت جهات بث رئيسية في لبنان, بأن السياسي السني البارز سعد الحريري, رشح سفير البلاد لدى ألمانيا مصطفى أديب, ليصبح رئيس الوزراء المقبل خلال مشاورات رسمية يوم الاثنين, بحسب ما ذكرته وكالة رويترز الإخبارية.

وقال الحريري بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون, إن الحكومة الجديدة يجب أن تتشكل سريعا من وزراء اختصاصيين.

وأضاف أن أهدافها يجب أن تتضمن إعادة إعمار بيروت, بعد الانفجار المدمر الذي شهدته في الرابع من أغسطس الجاري.

وقال محمد رعد رئيس الكتلة النيابية لجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران, بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون: إن نواب الجماعة رشحوا مصطفى أديب رئيسا للوزراء يوم الاثنين, وأضاف رعد: أن الكتلة أبلغت الرئيس عون بموافقتها على ترشيح أديب, وعبرت عن استعدادها للتعاون الإيجاب.

يشار أن الحكومة اللبنانية كانت قد استقالت بقيادة حسان دياب، هذا الشهر، وسط غضب من انفجار كبير ضرب مرفأ بيروت، في الرابع من أغسطس الجاري, وأسفر عن مقتل 200 شخص على الأقل في الانفجار، الذي نتج عن تخزين أكثر من 2700 طن من نترات الأمونيوم بشكل غير آمن في المرفأ.(وال بيروت) س خ.

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