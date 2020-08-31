دخول طائرة تابعة للكيان الصهيوني للمجال الجوي السعودي متجهة إلى أبوظبي

دبي 31 أغسطس 2020 (وال) -دخلت رحلة شركة طيران العال, التي تقل الوفدين الأمريكي, والكيان الصهيوني, إلى الإمارات في المجال الجوي السعودي يوم الاثنين، في أول خطوة معروفة من هذا القبيل تقدم عليها شركة طيران تجارية إسرائيلية, بحسب ما ذكرته وكالة رويترز الإخبارية.

وأظهر موقع بيانات الرحلات الجوية (فلايت رادار24) أن رحلة طيران العال (إي.إل.واي971), عبرت الحدود الأردنية السعودية, بعد حوالي 25 دقيقة من إقلاعها، متجهة إلى منطقة الجوف في شمال السعودية, رغم عدم إعتراف المملكة السعودية بدولة الكيان الصهيوني.(وال دبي) س خ.

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