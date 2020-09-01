رئيس لجنة الخارجية بالنواب يبحث التعاون مع نائب رئيس بعثة منظمة الإغاثة الأولية الدولية لليبيا “PUI”

طبرق 01 سبتمبر 2020 (وال)- عقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب النائب يوسف العقوري، اجتماع مع نائب رئيس بعثة منظمة الإغاثة الأولية الدولية لليبيا “PUI” السيد أحمد جمهور.

هذا واستمع النائب يوسف العقوري – خلال اتصال هاتفي – لشرح كامل لبرامج عمل المنظمة غير الحكومية والتي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرًا لها، من أجل تعزيز الرعاية الصحية لدى الفئات الأضعف في المنطقة الشرقية، أبرزها النازحين، والمهاجرين غير الشرعيين، عبر توفير الأدوية والاستشارات الطبية، بالإضافة إلى تأهيل عدد من المرافق الصحية.

ونوه النائب يوسف العقوري لجهود المنظمة في مساعدة الشعب الليبي في هذه الفترة الصعبة، وحرص لجنة الخارجية على تذليل جميع الصعوبات، من أجل وصول المساعدات الطبية إلى من يحتاجها.

وتطرق نائب رئيس بعثة منظمة الإغاثة الأولية الدولية لليبيا “PUI” السيد أحمد جمهور خلال الاجتماع، لأهم التحديات التي تُواجه عمل المنظمة. (وال- طبرق) ف م/ ر ت

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