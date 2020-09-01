زلزال يضرب الساحل الشمالي في تشيلي

سانتياغو 1 سبتمبر 2020 (وال) -ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، الساحل الشمالي في تشيلي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية “إن الزلزال وقع عند الساعة 10:32 مساءً بالتوقيت المحلي (0132 بتوقيت غرينتش) على بعد 15.6 كيلومترات جنوب غرب كوكيمبو, وتسبب في اهتزاز المباني في العاصمة سانتياغو.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال, رغم وجود تقارير متفرقة عن حدوث انقطاع في التيار الكهربائي قرب مركز الزلزال.

يشار أن تشيلي تقع في منطقة تسمى طوق النار, والتي تحيط بحوض المحيط الهادي, وهي معرضة لزلازل ونشاط بركاني دائم، وقد شهدت زلزالين مدمرين أحدهما عام 2010 بقوة 8.8 درجات، وبلغ عدد ضحاياه 500 شخص في الوسط والجنوب، فيما وقع زلزال آخر عام 2015 بشدة 8.3 درجات عام 2015، وتسبب بمقتل 15 شخصا.( وال سانتياغو) س خ.

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