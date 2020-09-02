البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة تكنوقراط

تونس 2 سبتمبر 2020 ( وال ) -منح النواب التونسيون فجر اليوم الأربعاء, الثقة لحكومة التكنوقراط، برئاسة هشام المشيشي، في خطوة جنبت البلاد خيار حل مجلس النواب, والذهاب لانتخابات تشريعية مبكرة، إلا أنها لم تعالج الاضطرابات السياسية المستمرة.

ونال الفريق الحكومي الذي شكله وزير الداخلية السابق هشام المشيشي(46 عاماً), من قضاة وأكاديميين وموظفين من القطاعين العام والخاص، غالبيتهم غير معروفين من الرأي العام، ثقة 134 نائباً من أصل 217، لتصبح بذلك ثاني حكومة تحصل على ثقة مجلس النواب في غضون ستة أشهر.

وصرح المشيشي، لوكالة فرانس برس “إنني فخور بهذا الدعم” ، مضيفا أن الحكومة يمكنها “التقدم في معالجة المشاكل الاقتصادية عندما لا تكون عالقة في أي تجاذب سياسي. (وال ـ تونس) س خ

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