آمر منطقة طبرق العسكرية يبحث عودة فتح منفذ أمساعد البري

طبرق 03 سبتمبر 2020 (وال)- عقد آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء سالم الرفادي، اجتماعًا مع رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة السيد إبراهيم الجراري.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد يوم أمس الأول، بحضور مدير مديرية جمارك البطنان العميد علي ميلود، بحث عودة فتح منفذ أمساعد البري، وحرية تنقل البضائع والأفراد بين الجانبين الليبي والمصري.

كما تم مناقشة آلية تذليل الصعاب أمام دخول الشاحنات المصرية إلى طبرق، بعد الشكاوى الواردة من عدد من الشركات المصرية، بسبب التعطيل في نقل البضائع من الشاحنات المصرية إلى الشاحنات الليبية.

ويأتي هذا الاجتماع؛ في إطار الاستعدادات لعودة فتح منفذ أمساعد البري، ولوضع الخطط للعمل خلال الفترة القادمة. (وال – طبرق) ر ت

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