الأردن يعيد فتح مطار الملكة علياء أمام الرحلات المنتظمة 

أعلنت السلطات الأردنية إعادة فتح مطار الملكة علياء الدولي أمام الرحلات المنتظمة اعتبارا من الـ8 من سبتمبر المقبل، بعد توقف دام نحو 6 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا.

وصنف الأردن الدول حسب الوضع الوبائي على 3 قوائم؛ خضراء وصفراء وحمراء، حيث تعتبر قائمة الدول الحمراء التي تتضمن ليبيا هي قائمة الدول الأشد خطورة بالفيروس، ويتطلب من المسافرين القادمين منها إحضار شهادة فحص البي سي آر قبل 72 ساعة من السفر، تكون نتيجتها سالبة، إضافة إلى الخضوع لحجر مدته 14 يوما.

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