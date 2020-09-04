التسييري طبرق يعلن فتح باب التسجيل للراغبين في السفر إلى الجارة مصر

طبرق 04 سبتمبر 2020 (وال)- أعلن المجلس التسييري لبلدية طبرق، عن فتح باب التسجيل للراغبين في السفر إلى الجارة مصر، وذلك وفق شروط معينة.

وقال المجلس التسييري للبلدية – عبر صفحته الرسمية في فيسبوك – إن عملية التسجيل للذكور ستكون من سن الـ 18 حتى الـ 45 عامًا، وأما الذكور الذين تقل أعمارهم عن السن 18 أو تزيد عن 45 عامًا والنساء من كل الأعمار، فبإمكانهم السفر دون تسجيل.

وأشار المجلس إلى ضرورة أن تكون صورة المسافر في الجواز الأخضر مطابقة للواقع، بالإضافة إلى دفع مبلغ 20 دينارًا كرسوم للتسجيل، مقابل إيصال مالي، وأن يصطحب المسافر معه تحليل فيروس “كورونا” سالب النتيجة بفحص “PCR” قبل 48 ساعة من موعد السفر.

وأوضح المجلس التسييري للبلدية، أن التسجيل للمواطنين في المنطقة الشرقية فقط، من رأس لانوف غربًا إلى أمساعد شرقًا إلى الكفرة جنوبًا، وقبل موعد “10” أيام من موعد السفر. (وال- طبرق) أ ف/ ر ت

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