رئيس لجنة الخارجية بالنواب يُهنئ البرلمان التونسي بمنح الثقة لحكومة المشيشي

طبرق 04 سبتمبر 2020 (وال)- هنأ رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب النائب يوسف العقوري، رئيس لجنة الخارجية والحريات بمجلس النواب التونسي السيدة سماح دمق، بمنح الثقة لحكومة المشيشي.

هذا وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه السيد النائب مع السيدة سماح دمق، حيث أبلغها تحيات مجلس النواب الليبي لنظيره التونسي، بمنح الثقة لحكومة المشيشي.

كما بحث الجانبين آخر التطورات السياسية؛ التي تهم البلدين، وأبرز التحديات التي تواجه المنطقة.

وأكد النائب يوسف العقوري، عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، وضرورة تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في ظل الظروف الراهنة، أبرزها أزمة جائحة الكوفيد – 19، ومواجهة تداعياتها. (وال- طبرق) ف م/ ر ت

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